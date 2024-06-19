«Поздравляю 1win!» Сообщество Dota 2 — об итогах квалификации к TI2024 в Восточной Европе

18 июня завершились закрытые квалификации на топ-турнир The International 2024 по Dota 2 в Восточной Европе. На главный чемпионат года от нашего региона отобралась команда 1win.

Комментатор Дария Eiritel Морозова надеется, что у российского коллектива не возникнут проблемы с визами, как это произошло на турнире ESL One Birmingham 2024, куда команда в итоге не попала:

Поздравляю 1win! Уверенная гонка. Видно, что подготовка была на высоте. Бог знает, что будет с «Дотой» к сентябрю, когда настанет время The International, но для большинства игроков команды это первый тир-1 турнир, поэтому, думаю, они будут счастливы вне зависимости от результата. Если их только не развалит посольство в секретном гранд-финале квалификации.

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Коллега Дарии Владимир Maelstorm Кузьминов высказался о пути тренера состава 1win Тимура Ahilles Кульмухамбетова:

Очень рад за Ахиллеса. Человек ушёл из неплохой команды (Virtus.pro. — Прим. «Чемпионата») в никуда и попал на The International. Как сегодня помню, как летел с ними с TI. Все [представители VP] вместе, а он немного в стороне. Он в стороне и сейчас, только она куда более радужная.

А стример Ярослав NS Кузнецов посочувствовал капитану состава 9Pandas Алексею Solo Березину, коллектив которого уступил 1win в финале со счётом 0:3.

Лёху жалко, но тут всё по делу. Противник был сильнее по всем аспектам буквально. В целом с тем составом, что имели «Панды», дойти до гранд-финала и дать даже бой там — это уже героизм, однако слот только один. Посмотрим, что будет дальше.