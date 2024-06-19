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Apple приостанавливает разработку шлема Vision Pro 2 — расследование

Apple приостанавливает разработку шлема Vision Pro 2 — расследование
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Компания Apple временно прекращает работу над новым шлемом смешанной реальности Vision Pro 2 ради создания более дешёвой модели — это выяснили журналисты из The Information.

Как сообщают авторы расследования, изначально Apple хотела выпускать две линейки AR-шлемов параллельно, но теперь решила сосредоточиться на более дешёвой версии: предполагается, что Apple Vision будет стоить столько же, сколько премиальный iPhone ($ 1,6 тыс.).

Сейчас производитель изо всех сил пытается снизить стоимость устройства, при этом сохранив качественные компоненты и топовые функции. Например, высокоточные дисплеи, динамики и камеры останутся, но их станет меньше.

Всё это требует ресурсов, которые замедляют работу над новыми версиями AR-шлема. Тем не менее авторы материала отмечают, что компания может вернуться к идее Apple Vision Pro 2 в будущем.

Напомним, после стартового «бума» продажи Apple Vision Pro сильно упали — до нескольких штук в неделю. Эксперты называли устройство слишком дорогим и нишевым.

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