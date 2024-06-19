Вышел трейлер российского роад-муви «Она такая классная» со звездой «Слова пацана»

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер комедийной драмы«Она такая классная». Планируется, что сериал в жанре роад-муви выйдет до конца года.

Сюжет шоу расскажет о друзьях, которые едут в Санкт-Петербург, чтобы найти порноактрису — в неё влюблён один из персонажей. Главные роли в сериале сыграли Лев Зулькарнаев (Зима из «Слова пацана») и Денис Прытков («Онегин», «Беспринципные»).

Видео доступно на YouTube-канале KION. Права на видео принадлежат KION.

Сериал снял режиссёр Александр Домогаров-младший, однако на этапе монтажа он принял решение убрать своё имя из титров из-за неких творческих разногласий.

«Она такая классная» состоит из восьми серий. Точная дата выхода сериала пока неизвестна.