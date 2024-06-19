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Вышел трейлер фильма «Линцесса. Тайны леса» про жизнь северной рыси

Вышел трейлер фильма «Линцесса. Тайны леса» про жизнь северной рыси
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Кинокомпания «Пионер» представила трейлер фильма «Линцесса. Тайны леса». Премьера ленты состоится 18 июля во всех кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Пионер. Права на видео принадлежат «Пионеру».

Картина расскажет историю детёныша северной рыси. Её дом – загадочный лес, населённый другими животными. Линцесса вместе с братом только начинают знакомиться с окружающим миром и раскрывать секреты жизни в лесу.

Создатели ленты использовали уникальные съёмки дикой природы для создания своей картины. Режиссёром фильма выступил постановщик Потото Диес, а его премьера в Испании состоялась ещё в апреле 2023 года. Картина получила в целом положительные отзывы от местных зрителей.

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