Вышел трейлер фильма «Линцесса. Тайны леса» про жизнь северной рыси

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер фильма «Линцесса. Тайны леса». Премьера ленты состоится 18 июля во всех кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Пионер. Права на видео принадлежат «Пионеру».

Картина расскажет историю детёныша северной рыси. Её дом – загадочный лес, населённый другими животными. Линцесса вместе с братом только начинают знакомиться с окружающим миром и раскрывать секреты жизни в лесу.

Создатели ленты использовали уникальные съёмки дикой природы для создания своей картины. Режиссёром фильма выступил постановщик Потото Диес, а его премьера в Испании состоялась ещё в апреле 2023 года. Картина получила в целом положительные отзывы от местных зрителей.