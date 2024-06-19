Опубликован тизер второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой

Онлайн-кинотеатр START представил тизер второго сезона сериала «Жить жизнь». Шоу вернётся на стриминги уже совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет сериала рассказывает о 30-летней девушке Анне. У неё состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала её, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Анна встречает нового избранника, сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в её жизни не случайна.

В новом сезоне Аня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А развивающиеся отношения с Матвеем потребуют ответа на самый сложный вопрос: настоящие ли это чувства или всё же болезненная зависимость?