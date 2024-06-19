В России предложили запретить популярную игру Hamster Kombat про хомяка

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан и председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец предложила запретить в России популярную игру Hamster Kombat. Своим мнением об интернет-феномене женщина поделилась в интервью телеканалу «360».

По словам чиновницы, дети проводят в игре про хомяка «круглые сутки», а сам Hamster Kombat представляет опасность в том числе и для взрослых. Волынец отметила, что в России необходимо поставить вопрос о законодательном запрете подобных кликеров.

Многие родители не подозревают, какой опасности подвергается ребёнок, играя в такую безобидную игру [как Hamster Kombat]. Тем более сейчас летние каникулы, у детей много свободного времени. Вместо того чтобы проводить это время на природе, общаясь со сверстниками, заниматься каким-то активным спортом, ребёнок залипает практически круглосуточно, как мы сейчас видим, в телефоне. Потому что необходимо быть в процессе круглые сутки. Поэтому нам надо ставить вопрос о законодательном запрете такой и подобных игр, потому что это является большой опасностью для детей, как и в общем-то для взрослых людей. И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе.

Игра Hamster Kombat обрела популярность летом 2024 года в том числе благодаря крупным блогерам. В ней необходимо нажимать на хомяка и зарабатывать специальные монеты. Со временем уровень животного повышается, а клики приносят повышенную добычу.