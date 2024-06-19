«Я бы выделил Tundra, OG, Entity»: кастер Maelstorm — о фаворитах отборочных к TI в Европе

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в интервью для Legalbet.gg назвал фаворитов закрытых квалификаций к топ-ивенту The International 2024 в Западной Европе, а также высказался о победе 1win в восточноевропейских отборочных к главному турниру года по Dota 2.

Среди главных фаворитов квалификаций в Западной Европе кастер выделил OG, Tundra Esports и Entity:

Много претендентов, но прямо явных фаворитов выделить сложно. Может быть, OG и Tundra в данных составах. Интересно посмотреть ещё на PSG.Quest, интересно посмотреть на остальных. А, ну и Entity, вот третья команда. Я бы выделил Tundra, OG, Entity. Наверное, скорее, даже Entity, потому что в Tundra чего-то мне верится с трудом.

Также Кузьминов прокомментировал выход команды 1win на TI 2024:

Что касается 1win, ну, конечно, она сильнейшая команда [отборочных], они же выиграли на квалификациях. [Смотрелись бы 9Pandas или Yellow Submarine на TI лучше, чем 1win?] Кто знает. Думаю, нет.

Ранее российский коллектив 1win прошёл на The International 2024 по Dota 2, обыграв в гранд-финале восточноевропейских отборочных ростер 9Pandas со счётом 3:0.