Star Wars Jedi: Survivor получила возрастной рейтинг для PS4 и Xbox One — релиз скоро

В середине июня СМИ обратили внимание, что Star Wars Jedi: Survivor получила новый возрастной рейтинг в Бразилии. В нём игру оценили на консолях PlayStation 4 и Xbox One, на которых проект до сих пор так и не вышел.

Судя по всему, Electronic Arts готовит к выходу версию знаменитого экшена по «Звёздным войнам» для консолей прошлого поколения. О релизе игры на PS4 и Xbox One в компании заявляли ещё в августе 2023 года, однако с тех пор об этом не было никакой информации. Вполне возможно, что совсем скоро проект выйдет на новых для себя платформах — обычно это происходит спустя несколько месяцев после выдачи рейтинга.

Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам вновь нужно взять на себя роль джедая Кэла и отправиться в новое путешествие. Игра вышла весной 2023 года и получила положительные отзывы от журналистов, однако игроки раскритиковали техническое состояние игры. За год после релиза экшен до сих пор страдает от проблем с оптимизацией на ПК и консолях: от сильных просадок частоты кадров до багов и вылетов на рабочий стол.