Три игрока российской BetBoom Team в один день подняли 14 000 MMR в Dota 2

Три киберспортсмена из российской команды BetBoom Team по Dota 2 преодолели отметку в 14 тыс. MMR. Об этом рассказал менеджер коллектива Лука Lukawa Насуашвили.

По словам представителя клуба, три участника состава подняли 14 тыс. рейтинга в один день. Этими игроками оказались керри BetBoom Team Егор Nightfall Григоренко, мидер Данил gpk Скутин и саппорт Виталий Save- Мельник.

На текущий момент Nightfall занимает второе место в топе европейского матчмейкинга Dota 2, а Save — следует сразу за ним. Положение gpk в списке лидеров остаётся неизвестным.

До этого отметку в 14 тыс. удалось покорить лишь двум людям — керри команды Entity Алимжан watson Исламбеков и оффлейнеру Team Falcons Аммар ATF аль-Ассаф.