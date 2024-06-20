В китайской зимней Олимпийской деревне пройдёт турнир по Dota 2 с призовыми в $ 500 тыс.

Анонсирован топ-турнир Super Dimensional Vision Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Чемпионат пройдёт с 28 июля по 4 августа 2024 года в Китае.
Соревнование состоится в зимней Олимпийской деревне, расположенной в городе Тайцзычэн, Китай, и на Национальном центре прыжков на лыжах с трамплина под названием Snow Ruyi.
В рамках соревнования сразятся 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. На данный момент есть информация лишь о шести приглашённых коллективах. Кому достанутся оставшиеся слоты на турнире, пока неизвестно.
Приглашённые команды:
- LGD Gaming (Китай);
- Xtreme Gaming (Китай);
- G2.iG (Китай);
- Azure Ray (Китай);
- Team Zero (Китай);
- Nigma Galaxy (Ближний Восток).
Топ-турнир Super Dimensional Vision Snow Ruyi по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа. Ивент начнётся через неделю после завершение Riyadh Masters 2024 и за месяц до старта The International 2024.