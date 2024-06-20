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В китайской зимней Олимпийской деревне пройдёт турнир по Dota 2 с призовыми в $ 500 тыс.

В китайской зимней Олимпийской деревне пройдёт турнир по Dota 2 с призовыми в $ 500 тыс.
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Анонсирован топ-турнир Super Dimensional Vision Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Чемпионат пройдёт с 28 июля по 4 августа 2024 года в Китае.

Соревнование состоится в зимней Олимпийской деревне, расположенной в городе Тайцзычэн, Китай, и на Национальном центре прыжков на лыжах с трамплина под названием Snow Ruyi.

В рамках соревнования сразятся 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. На данный момент есть информация лишь о шести приглашённых коллективах. Кому достанутся оставшиеся слоты на турнире, пока неизвестно.

Приглашённые команды:

  • LGD Gaming (Китай);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • G2.iG (Китай);
  • Azure Ray (Китай);
  • Team Zero (Китай);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток).

Топ-турнир Super Dimensional Vision Snow Ruyi по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа. Ивент начнётся через неделю после завершение Riyadh Masters 2024 и за месяц до старта The International 2024.

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