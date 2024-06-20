В китайской зимней Олимпийской деревне пройдёт турнир по Dota 2 с призовыми в $ 500 тыс.

Анонсирован топ-турнир Super Dimensional Vision Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Чемпионат пройдёт с 28 июля по 4 августа 2024 года в Китае.

Соревнование состоится в зимней Олимпийской деревне, расположенной в городе Тайцзычэн, Китай, и на Национальном центре прыжков на лыжах с трамплина под названием Snow Ruyi.

В рамках соревнования сразятся 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. На данный момент есть информация лишь о шести приглашённых коллективах. Кому достанутся оставшиеся слоты на турнире, пока неизвестно.

Приглашённые команды:

LGD Gaming (Китай);

Xtreme Gaming (Китай);

G2.iG (Китай);

Azure Ray (Китай);

Team Zero (Китай);

Nigma Galaxy (Ближний Восток).

Топ-турнир Super Dimensional Vision Snow Ruyi по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа. Ивент начнётся через неделю после завершение Riyadh Masters 2024 и за месяц до старта The International 2024.