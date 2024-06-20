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Фильм-катастрофа «Последний день Земли» выйдет в России 26 сентября

Фильм-катастрофа «Последний день Земли» выйдет в России 26 сентября
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Кинокомпания Global Film опубликовала дублированный трейлер фильма-катастрофы «Последний день Земли». Лента выйдет в официальный прокат в России 26 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Apaches.

Сюжет фильма расскажет про семью, которая во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Самая главная угроза — возвращение океана, который нахлынет с новой силой.

Главные роли сыграли Андреас Пичман, Эмили Декенн, Лиза Делама, Лукас Эбел и другие. Режиссёром ленты выступил Фредерик Жарден.

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