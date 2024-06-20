Авторы ремейка Demon's Souls не забросили новую игру по собственной франшизе

Во время недавней сессии ответов на вопросы технический директор Bluepoint Games Питер Далтон рассказал, что команда до сих пор трудится над новой игрой по собственной франшизе.

По словам Далтона, проект не закрыли и не забросили, просто на него нужно больше времени.

Наши планы не изменились с тех пор, как мы заявили, что работаем над оригинальной игрой. Всё требует времени. Мы стремимся совершенствовать свои навыки!

Впервые об игре авторов ремейка Demon's Souls стало известно в 2021 году. С тех пор авторы не делились никакими деталями. Пользователи сначала думали, что студия делает очередной ремейк или ремастер какой-то большой игры, но позже стало известно, что речь про абсолютно новую IP, придуманную студией.