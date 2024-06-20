ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы ремейка Demon's Souls не забросили новую игру по собственной франшизе

Авторы ремейка Demon's Souls не забросили новую игру по собственной франшизе
Комментарии

Во время недавней сессии ответов на вопросы технический директор Bluepoint Games Питер Далтон рассказал, что команда до сих пор трудится над новой игрой по собственной франшизе.

По словам Далтона, проект не закрыли и не забросили, просто на него нужно больше времени.

Наши планы не изменились с тех пор, как мы заявили, что работаем над оригинальной игрой. Всё требует времени. Мы стремимся совершенствовать свои навыки!

Впервые об игре авторов ремейка Demon's Souls стало известно в 2021 году. С тех пор авторы не делились никакими деталями. Пользователи сначала думали, что студия делает очередной ремейк или ремастер какой-то большой игры, но позже стало известно, что речь про абсолютно новую IP, придуманную студией.

Материалы по теме
«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям
«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android