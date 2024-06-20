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Эксперты развеяли мифы о смартфонах и повышенной безопасности iOS

Эксперты развеяли мифы о смартфонах и повышенной безопасности iOS
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В «Лаборатории Касперского» и RuStore провели новое исследование, в котором развеяли популярные мифы, связанные с использованием смартфонов и различными ОС. На это обратило внимание издание «Газета.Ru»

Как выяснилось, 41% опрошенных пользователей считают, что новый смартфон не может быть заражён вирусами, хотя, отметили эксперты, практика показывает обратное. Бывали случаи, когда на этапе поставок злоумышленники заражали гаджеты вредоносным ПО, а человек получал своё устройство уже с вирусами.

Исследование также разоблачило миф о том, что iOS более безопасна, чем Android. Именно так считает более трети респондентов. По словам специалистов, и у iOS, и у Android примерно один и тот же уровень кибербезопасности.

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