Эксперты развеяли мифы о смартфонах и повышенной безопасности iOS

В «Лаборатории Касперского» и RuStore провели новое исследование, в котором развеяли популярные мифы, связанные с использованием смартфонов и различными ОС. На это обратило внимание издание «Газета.Ru»

Как выяснилось, 41% опрошенных пользователей считают, что новый смартфон не может быть заражён вирусами, хотя, отметили эксперты, практика показывает обратное. Бывали случаи, когда на этапе поставок злоумышленники заражали гаджеты вредоносным ПО, а человек получал своё устройство уже с вирусами.

Исследование также разоблачило миф о том, что iOS более безопасна, чем Android. Именно так считает более трети респондентов. По словам специалистов, и у iOS, и у Android примерно один и тот же уровень кибербезопасности.