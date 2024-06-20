Умер Егор Зайцев — модельер и сын Вячеслава Зайцева

По данным «РИА Новости», в возрасте 64 лет из жизни ушёл Егор Зайцев — сын известного модельера Вячеслава Зайцева. Как и отец, Егор тоже был модельером и членом Российской академии художеств. Причиной смерти послужил рак. По данным канала Mash, сначала у модельера нашли опухоль в толстом кишечнике, а затем — в обоих лёгких и печени.

Член пресс-службы Российской академии художеств (РАХ) сообщила, что академия «глубоко скорбит».

С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев.

Сам Вячеслав Зайцев ушёл из жизни более года назад, 30 апреля 2023 года, в возрасте 85 лет.