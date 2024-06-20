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Вышел четвёртый эпизод четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Вышел четвёртый эпизод четвёртого сезона сериала «Пацаны»
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Сегодня на Amazon Prime Video вышел новый, четвёртый эпизод четвёртого сезона сериала «Пацаны». Серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре, но в России сервис Amazon официально не работает.

Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который возглавляет Билли Бутчер. Как и говорилось ранее, большую роль в новом сезоне шоу играет сын одного из персонажей проекта.

Шоу получит и пятый сезон — он станет финальным. По крайней мере так говорил шоураннер Эрик Крипке. Работа над ним уже ведётся.

Всего эпизодов в сезоне будет восемь. Финальный выйдет 18 июля, после чего сезон завершится.

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