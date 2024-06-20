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В России выйдет психологический триллер «Другой человек» с Себастианом Стэном

В России выйдет психологический триллер «Другой человек» с Себастианом Стэном
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Компания «Вольга» сообщила, что психологический триллер «Другой человек» получит официальный прокат в России. Картина доберётся до страны 3 октября, а мировая премьера намечена на 20 сентября.

Сюжет расскажет про начинающего актёра Эдварда, который живёт в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Осознав, что его жизнь становится хуже, Эдвард решает вернуть всё назад.

Главную роль в ленте играет звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн, который сыграл в кинокомиксах Баки Барнса. Вместе с ним в картине сыграли Майкл Шеннон, Адам Пирсон и Ренате Реинсве.

Режиссёром выступил Аарон Шимберг.

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