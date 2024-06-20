Артемий Лебедев прорекламировал «Смуту» после Ольги Бузовой

Пару дней назад известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова прорекламировала «Смуту» в своих соцсетях. Она отметила, что игру можно считать исторически достоверной. А ещё она выделила графику и работу художников.

Судя по всему, к этой пиар-кампании присоединился и известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он опубликовал в канале пост, посвящённый игре студии Cyberia Nova. Лебедев отметил, что «Смуту» стоит покупать тем, кто любит красивые и качественные тайтлы.

Увидел, что все ругали на старте игру «Смута», которая недавно вышла. И тут же попадется пост, где пишут, что все технические проблемы уже исправлены, игра бегает значительно шустрее и без багов. Стоит покупать и скачивать тем, кто любит красивые и качественные игры.

Ещё блогер в публикации выделил российскую атмосферу, которой можно постоянно наслаждаться.