ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Артемий Лебедев прорекламировал «Смуту» после Ольги Бузовой

Артемий Лебедев прорекламировал «Смуту» после Ольги Бузовой
Аудио-версия:
Комментарии

Пару дней назад известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова прорекламировала «Смуту» в своих соцсетях. Она отметила, что игру можно считать исторически достоверной. А ещё она выделила графику и работу художников.

Судя по всему, к этой пиар-кампании присоединился и известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он опубликовал в канале пост, посвящённый игре студии Cyberia Nova. Лебедев отметил, что «Смуту» стоит покупать тем, кто любит красивые и качественные тайтлы.

Увидел, что все ругали на старте игру «Смута», которая недавно вышла. И тут же попадется пост, где пишут, что все технические проблемы уже исправлены, игра бегает значительно шустрее и без багов. Стоит покупать и скачивать тем, кто любит красивые и качественные игры.

Ещё блогер в публикации выделил российскую атмосферу, которой можно постоянно наслаждаться.

Материалы по теме
Banana — новый хит в Steam прямо сейчас. В игре почти нет геймплея, но можно заработать
Banana — новый хит в Steam прямо сейчас. В игре почти нет геймплея, но можно заработать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android