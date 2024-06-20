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Сборы «Головоломки 2» превысили $ 400 млн всего за пять дней проката

Сборы «Головоломки 2» превысили $ 400 млн всего за пять дней проката
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Вечером 19 июня сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 400 млн. Такого результата картина смогла достичь спустя всего пять дней после старта проката во всём мире.

Новая работа студии Pixar продолжает удерживать лидерство в мировом прокате и совсем скоро начнёт опережать самые кассовые фильмы 2024 года. Аналитики отмечают, что немаловажную роль в успехе ленты играет латиноамериканская аудитория — в США около 38% сборов приходится на выходцев из Латинской Америки. Судя по всему, по итогам проката мультфильм заработает больше $ 1 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

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