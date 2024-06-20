Для Elden Ring вышел патч с новыми причёсками, недавними предметами и балансом оружия

Студия FromSoftware выпустила новый патч для экшена Elden Ring под версией 1.12. Он уже доступен всем владельцам игры на ПК и консолях.

Новый апдейт стал одним из крупнейших обновлений в истории Elden Ring. Он добавил в игру пять новых видов причёсок, пометку значком «i» о новых предметах в инвентаре, отдельную вкладку «Последние полученные предметы» и многое другое.

Авторы также серьёзно переработали баланс оружия, усилив урон по равновесию противников от ударов большим оружием и ослабив его от ударов кинжалами. Разработчики внесли изменения в некоторые другие показатели вооружения, о которых можно прочитать на официальном сайте игры.

Апдейт под версией 1.12 приурочен к скорому релизу Shadow of the Erdtree — первому и единственному дополнению для Elden Ring. Его релиз состоится в ночь с 20 на 21 июня на ПК и консолях.