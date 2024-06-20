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В кинотеатрах России состоялась премьера Унесённых призраками Хаяо Миядзаки в дубляже Студийной банды

В кинотеатрах России вышел мультфильм «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки
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20 июня в кинотеатрах России состоялась повторная премьера мультфильма «Унесённые призраками» студии Ghibli. Одно из главных творений японского режиссёра Хаяо Миядзаки можно посмотреть в дубляже «Студийной банды». За дистрибуцию аниме отвечает кинокомпания Russian World Vision.

Видео доступно на YouTube-канале Russian World Vision. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

«Унесённые призраками» рассказывает историю девочки Тихиро, которая вместе с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

Премьера мультфильма состоялась в 2001 году. С тех пор лента остаётся одним из самых высокооценённых творений студии Ghibli.

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