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В Apple объяснили, почему ИИ-функции iOS 18 не будут работать на старых iPhone

В Apple объяснили, почему ИИ-функции iOS 18 не будут работать на старых iPhone
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10 июня компания Apple представила iOS 18 — новую версию операционной системы для iPhone. Вместе с этим компания анонсировала полноценный функционал искусственного интеллекта, который повлияет на работу голосового помощника Siri и других встроенных приложений.

Как оказалось, ИИ-функции будут работать исключительно в последних и наиболее продвинутых устройствах Apple — iPhone 15 Pro, последних iPad и компьютерах Mac. Как объяснили в компании, это был намеренный выбор для того, чтобы ИИ-опции работали корректно и очень быстро.

Наш ИИ — это сочетание пропускной способности устройства, размера Apple Neural Engine и возможностей, позволяющих выполнять запросы достаточно быстро, чтобы быть полезными. Теоретически вы могли бы запустить эти ИИ-запросы на очень старом устройстве, но это было бы настолько медленно, что стало бы полностью бесполезно.

Релиз iOS 18 состоится в сентябре 2024 года вместе с запуском iPhone 16. Больше подробностей о новой версии операционной системы в компании сообщат позже.

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