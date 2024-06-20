В кинотеатрах России вышел мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига»

20 июня в кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига». Новый проект по вселенной «Трёх богатырей» длится 61 минуту и рассказывает о новых приключениях знаменитых героев.

Видео доступно на YouTube-канале «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

Помимо вышедшего спецвыпуска, студия «Мельница» также работает над новыми картинами по вселенной: «Три богатыря. Конец времён» и «Три богатыря. Город планеты».