Совет Федерации одобрил закон о быстрой блокировке зеркал пиратских сайтов

Совет Федерации одобрил закон, который ускорит процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленарное заседание ведомства.

Согласно новому закону, Роскомнадзор сможет блокировать копии запрещённых порталов, что позволит сократить процедуру блокировки до двух дней. Помимо этого, закон также предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных.

Сейчас такие ограничения касаются только операторов поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей. Как отмечается в пояснительных документах к закону, под регулирование не попадает деятельность операторов поисковых систем, функционирующих в Рунете, но не распространяющих рекламу для потребителей из России.