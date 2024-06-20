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В России резко вырос зарубежный трафик — всё благодаря YouTube и «Телеграму»

В России резко вырос зарубежный трафик — всё благодаря YouTube и «Телеграму»
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За последний год зарубежный трафик в России вырос почти на треть по сравнению с показателями последних лет. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителей операторов связи.

Как рассказал руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «ВымпелКома» Константин Колесов, в сентябре 2023 года начался резкий рост зарубежного трафика. Топ-менеджер связывает это сразу с несколькими обстоятельствами, включая трафик DDoS-атак, а также с ростом популярности «Телеграма» и YouTube в стране.

Менеджер по продажам магистрального оператора Arelion (ранее Telia Carrier) в России и СНГ Илья Булаев подтвердил рост трафика из Европы в Россию, но точную статистику можно будет увидеть только к концу года. В «Ростелекоме» также подметили резкий рост трафика со стороны «Телеграма», а в МТС сообщили, что не наблюдают на своей сети каких-либо серьёзных изменений.

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