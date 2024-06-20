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«Я могу выступать лучше»: Донк из состава Team Spirit по CS2 — о своей игровой форме

Игрок состава Team Spirit Данил Donk Крышковец по Counter-Strike 2 в интервью для портала BLAST.tv прокомментировал свой первый сезон на профессиональной сцене шутера.

17-летний киберспортсмен подвёл итоги своего первого сезона на тир-1 сцене CS2:

Всё прошло отлично. Я завоевал несколько крупных трофеев в свой первый сезон. Мы показали хороший результат, но в это же время мы должны выступать ещё лучше, продолжать практиковаться и работать усерднее.

На вопрос о том, получилось ли у него обрести необходимую стабильность, Донк ответил следующее:

Тяжело сказать, но лично мне кажется, что я всё ещё не очень постоянный игрок. Мне нужно найти ключ к тому, чтобы показывать стабильную игру. Этим я сейчас и занимаюсь. Я могу выступать лучше.

Ранее Donk был признан лучшим игроком топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2, где победила его команда.