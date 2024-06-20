ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я могу выступать лучше»: Донк из состава Team Spirit по CS2 — о своей игровой форме

«Я могу выступать лучше»: Донк из состава Team Spirit по CS2 — о своей игровой форме
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок состава Team Spirit Данил Donk Крышковец по Counter-Strike 2 в интервью для портала BLAST.tv прокомментировал свой первый сезон на профессиональной сцене шутера.

17-летний киберспортсмен подвёл итоги своего первого сезона на тир-1 сцене CS2:

Всё прошло отлично. Я завоевал несколько крупных трофеев в свой первый сезон. Мы показали хороший результат, но в это же время мы должны выступать ещё лучше, продолжать практиковаться и работать усерднее.

На вопрос о том, получилось ли у него обрести необходимую стабильность, Донк ответил следующее:

Тяжело сказать, но лично мне кажется, что я всё ещё не очень постоянный игрок. Мне нужно найти ключ к тому, чтобы показывать стабильную игру. Этим я сейчас и занимаюсь. Я могу выступать лучше.

Ранее Donk был признан лучшим игроком топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2, где победила его команда.

Материалы по теме
17-летний Данил donk Крышковец признан лучшим игроком BLAST Premier по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android