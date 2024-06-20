«Да, у меня уже были некоторые предложения»: Перфекто — о будущем своей карьеры в CS2

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий в интервью для портала HLTV рассказал о ситуации в своей карьере после перевода в запас команды Cloud9.

Сначала Перфекто рассказал, чем он занимался после перевода в инактив Cloud9:

В первую очередь я смотрел все турниры. Также изучал записи, потому что я хочу вернуться в качестве игрока поддержки и исполнять те же роли, которые я исполнял в NAVI. В Cloud9 я выполнял разные функции. Иногда я был снайпером, иногда я был кем-то ещё. И я совсем не хочу продолжать играть в таком формате. [...]

Также российский киберспортсмен сообщил, что ему уже поступали различные предложения от других команд, однако он не спешит с решением:

Да, у меня уже были некоторые предложения. И надеюсь, что их будет ещё больше. Я не спешу, потому что у меня всё ещё остаются амбиции после NAVI. Мы не добились успеха в Cloud9, поэтому эти амбиции всё ещё актуальны. Не вижу смысла в том, чтобы бежать куда-то. Я хочу присоединиться к команде, в которой я буду счастлив, все будут счастливы и мы достигнем чего-нибудь.

Илья Perfecto Залуцкий находится в запасе команды Cloud9 по Counter-Strike 2 с 22 апреля 2024 года.