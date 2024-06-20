Вышел финальный трейлер фильма «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

Кинокомпания Sony Pictures представила финальный трейлер романтической комедии «Покажи мне Луну». Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 12 июля, а позже картину можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Фильм рассказывает историю, якобы произошедшую во время высадки пилотируемого корабля «Аполлон-11» в 1969 году на Луну. Белый дом приказывает заснять поддельную высадку на спутник Земли в качестве резервной копии. К делу привлекают профессионального маркетолога и менеджера по запуску — между героями возникает роман, который они тщательно скрывают.

Главные роли в фильме сыграли Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel) и Ченнинг Татум («Шаг вперёд»). Режиссёром выступил Грег Берланти, известный по «С любовью, Саймон».