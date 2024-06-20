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Сарик Андреасян снимет фильм «Война и мир» по роману Льва Толстого

Сарик Андреасян снимет фильм «Война и мир» по роману Льва Толстого
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Российский режиссёр Сарик Андреасян, известный по «Защитникам» и недавнему «Онегину», готовит новую экранизацию. Постановщик снимет полнометражную картину по роману «Война и мир» Льва Толстого — это будет большой фильм для кинотеатрального показа. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссёр после успеха «Онегина»? Конечно, «Войну и мир»! Большое кино, соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!

Анонс нового произведения по «Войне и миру» от Сарика Андреасяна произошёл в тот же день, что и представление многосерийного фильма от «Мосфильма». Вполне возможно, что оба произведения выйдут приблизительно в одно время друг с другом.

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