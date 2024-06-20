Сидни Суини выложила фото с пиратским онлайн-кинотеатром — фанаты поддержали актрису

18 июня актриса Сидни Суини выложила новую фотографию в своих соцсетях, в которой девушка показала, что она смотрит прямо сейчас. Как оказалось, 26-летняя актриса включила новую серию популярного американского сериала «Закон и порядок. Организованная преступность».

Фанаты Сидни тут же обнаружили, что девушка включила эпизод на одном из американских пиратских сайтов. Такой вывод пользователи соцсети X (ранее Twitter) сделали благодаря интерфейсу плеера, который подозрительно похож на таковой у пиратского сервиса FlixTor.

Фото: Соцсети Сидни Суини

После публикации актрисы пользователи подняли бурное обсуждение в Сети, в котором большинство поддержало актрису. Многие люди отметили, что современные стриминговые сервисы стремительно поднимают цены и становятся невыгодными для обычных зрителей, из-за чего аудитория и обращается к пиратским сайтам.