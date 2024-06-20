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Осуждённый актёр Marvel Джонатан Мейджорс сыграет в триллере «Беспощадный»

Осуждённый актёр Marvel Джонатан Мейджорс сыграет в триллере «Беспощадный»
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Как сообщает издание Deadline, актёр Джонатан Мейджорс получил свою первую роль после того, как его приговорили к одному году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию. Актёр сыграет в триллере под названием «Беспощадный», съёмки картины стартуют осенью.

Фильм расскажет историю дознавателя ЦРУ, который из-за злоумышленников теряет девушку и решает лично заняться возмездием. Картину поставит Мартин Вильнёв, младший брат постановщика «Дюны» Дени Вильнёва.

Джонатан Мейджорс должен был стать главным злодеем саги Мультивселенной по имени Канг в новых фильмах Marvel. Однако в 2023 году его бывшая девушка обвинила артиста в побоях, после чего адвокаты актёра собирали доказательства его невиновности, однако Мейджорса всё же признали виновным в апреле 2024 года. Сразу после начала судебных разбирательств от актёра отказались многие крупные американские бренды.

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