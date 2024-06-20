Четвёртый сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории сериала

Компания Amazon поделилась данными о старте четвёртого сезона сериала «Пацаны». В корпорации заявили, что дебютные эпизоды продолжения показали рекордный старт на Prime Video в истории шоу — аудитория первых эпизодов выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом во время выхода третьего сезона.

Точными данными в Amazon в этот раз не поделились, но отметили, что четвёртый сезон «Пацанов» входит в пятёрку самых просматриваемых шоу за первые четыре дня после выхода. Интересно, что рост аудитории зафиксирован в первую очередь за пределами США — в Англии, Индии и Бразилии.

Четвёртый сезон «Пацанов» стартовал 13 июня вместе с тремя эпизодами. Вступление получило скорее негативные отзывы от аудитории — многие фанаты раскритиковали создателей шоу за упор в политическую повестку и личные проблемы персонажей.