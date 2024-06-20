ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории сериала

Четвёртый сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории сериала
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon поделилась данными о старте четвёртого сезона сериала «Пацаны». В корпорации заявили, что дебютные эпизоды продолжения показали рекордный старт на Prime Video в истории шоу — аудитория первых эпизодов выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом во время выхода третьего сезона.

Точными данными в Amazon в этот раз не поделились, но отметили, что четвёртый сезон «Пацанов» входит в пятёрку самых просматриваемых шоу за первые четыре дня после выхода. Интересно, что рост аудитории зафиксирован в первую очередь за пределами США — в Англии, Индии и Бразилии.

Четвёртый сезон «Пацанов» стартовал 13 июня вместе с тремя эпизодами. Вступление получило скорее негативные отзывы от аудитории — многие фанаты раскритиковали создателей шоу за упор в политическую повестку и личные проблемы персонажей.

Материалы по теме
Все ненавидят четвёртый сезон сериала «Пацаны» от Amazon. Что случилось?
Все ненавидят четвёртый сезон сериала «Пацаны» от Amazon. Что случилось?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android