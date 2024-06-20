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Финал сериала Йеллоустоун с Кевином Костнером (пятый сезон, вторая часть): дата выхода, когда выйдет

Финальный сезон «Йеллоустоуна» стартует 10 ноября — без героя Кевина Костнера
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Компания Paramount Network объявила дату релиза финальных эпизодов вестерна «Йеллоустоун». Премьера второй части пятого сезона состоится 10 ноября, в неё войдут шесть эпизодов. Интересно, что в последних сериях не будет Кевина Костнера из-за занятости актёра в саге «Горизонты» — история Джона Даттона в шоу официально завершена.

«Йеллоустон» — один из самых популярных сериалов Paramount Pictures, стартовавший в 2018 году. Шоу рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустоун и индейской резервацией Брокен-Рок.

Помимо пятого сезона «Йеллоустоуна», Paramount также работает над двумя ответвлениями знаменитого сериала: «1944» и «2024». Ранее шоу получило два спин-оффа: «1883» и «1923».

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