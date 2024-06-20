Бывший аналитик Cloud9 стал тренером состава PARIVISION по Counter-Strike 2

Бывший аналитик команды Cloud9 Иван F_1N Кочугов присоединился к составу PARIVISION по Counter-Strike 2 в качестве тренера коллектива.

В PARIVISION российский специалист займёт позицию главного тренера. В качестве основной цели на данный момент команда ставит перед собой выход на топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2. Своё назначение Кочугов прокомментировал следующим образом:

Да, у меня были и другие предложения. Основная причина [присоединения к PARIVISON заключается] в том, что организация оказала мне большое доверие и предложила мне позицию главного тренера, несмотря на некий мой бэкграунд. Также состав хороший и боевой.

За свою карьеру в CS2 F_1N успел поработать с такими командами, как Gambit Esports и Cloud9. В 2020 году Иван получил перманентный бан от Valve за использование тренерского бага с камерой.