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Винсент Д'Онофрио рассказал, появится ли Кингпин во вселенной Marvel от Sony

Винсент Д'Онофрио рассказал, появится ли Кингпин во вселенной Marvel от Sony
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В недавнем интервью изданию Collider Винсент Д'Онофрио рассказал, что понятия не имеет, когда его персонаж, Кингпин, появится во вселенной Marvel от Sony.

Актёр дебютировал в сериале «Сорвиголова» от Netflix, а затем появлялся в «Соколином глазе» уже в рамках киновселенной Marvel. Следующее появление должно состояться в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». А вот планируется ли добавлять героя в киновселенную Sony, пока вопрос.

Итак, есть персонажи — персонажи Marvel, придуманные Marvel — которые оказались между Marvel и Sony. Мой персонаж находится в такой ситуации, в отличие от Чарли Кокса. Так что я не знаю, касаются ли эти сделки Кингпина.
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