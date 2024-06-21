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Культовой скетч-шоу «6 кадров» перезапустят под названием «6 кадров+»

Культовой скетч-шоу «6 кадров» перезапустят под названием «6 кадров+»
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По данным «Телеграм»-канала «Новости кинопроизводства», культовое скетч-шоу «6 кадров», которое показывали на СТС, ждёт перезапуск. Проект выйдет под названием «6 кадров+» (по аналогии с «Галустян+» и «Светлаков+»).

Производством займётся NORM Production, а режиссёром выступит работавший над оригинальным шоу Александр Жигалкин. Кто сыграет в перезапущенном проекте, пока не сообщается.

В оригинальных «6 кадрах» снимались Фёдор Добронравов, Галина Данилова, Сергей Дорогов, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков и Ирина Медведева.

Премьера перезапуска состоится в новом телесезоне.

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