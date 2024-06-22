OG может быть дисквалифицирована с отборочных на TI — капитан Себ уехал на роды жены

Команда OG может быть дисквалифицирована с отборочных на главный чемпионат года по Dota 2 The International 2024 из-за того, что капитан коллектива Себастьян Ceb Дебс уехал на рождение своего ребёнка.

Киберспортивный клуб опубликовал заявление, где сообщил, что ростер по Dota 2 может понести техническое поражение в рамках закрытых квалификаций к TI 2024 из-за того, что капитан состава Себ не сможет присутствовать на матче команды.

Всё дело в том, что у Себастьяна рождается его первый ребёнок, из-за чего он временно покинул свой коллектив, чтобы быть в это время рядом с женой. Представители OG были в курсе возможной накладки и сообщили о ней ещё в мае турнирному оператору PGL, проводящему отборочные.

По правилам PGL, коллектив, участвующий в закрытых квалификациях, не может менять свой ростер во время соревнования. Киберспортивному клубу удалось договориться, что команда сыграет один день с заменой, однако на дальнейшие уступки турнирный оператор не пошёл.

Своим правом на замену в связи со сложившейся ситуацией OG воспользовалась 21 июня, и за команду сыграл россиянин Александр Immersion Хмелевской. Матч завершился поражением состава со стенд-ином, и теперь коллектив находится в одном шаге от вылета.

Представители клуба считают, что «Себастьян не должен выбирать между поддержкой жены, наслаждением от главного момента в их жизни, и соревнованием», а также утверждают, что запрет на дальнейшую игру с заменой в данной ситуации — это «неприемлемо, непрофессионально и выставляет киберспорт в плохом свете».

22 июня в 11:00 по московскому времени OG должна выступить в полном составе против NAVI Junior, чтобы получить шанс продолжить борьбу на квалификациях к главному турниру года по Dota 2.