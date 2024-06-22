«PGL, разрешите OG выступать с заменой»: сообщество Доты — о проблеме OG в отборочных к TI

Команда OG может быть снята с отборочных на The International 2024 по Dota 2 из-за того, что капитан состава Себастьян Ceb Дебс уехал на рождение своего ребёнка и не может присоединиться к своему коллективу.

Часть сообщества игры считает, что турнирный оператор PGL должен пойти на уступки, а другие представители комьюнити утверждают, что правила должны быть для всех одинаковыми.

Комментатор Дария Eiritel Морозова обратила внимание на важность данной квалификации для тиммейтов Себастьяна:

[...] Жаль, что это не случайный матч в лиге, а квалификация на The International, которая, может, ничего не стоит для самого Себа, но для четверых его тиммейтов явно есть за что бороться. И техническое поражение будет фактически означать дисквалификацию.

Капитан Entity Дмитрий Fishman Полищук считает, что PGL должна позволить OG выступать с заменой:

PGL, разрешите OG выступать с заменой. Какого чёрта?

Киберспортсмен Йонас SabeRLighT- Волек задаётся вопросом о качестве правил турнирного оператора:

Плохие правила использования замен…

А капитан Team Falcons Цзинцзюнь Sneyking У, в свою очередь, согласен с тем, что правило плохое, однако делает акцент на том, что ответственность за эту ситуацию должна нести OG:

Согласен с тем, что это не хорошее правило. Сделайте так, чтобы его поменяли до турнира. Нет смысла жаловаться во время соревнования, когда все участники, в том числе вы, уже согласились с условиями турнирного оператора.

Наконец, кастер Владимир Maelstorm Кузнецов порассуждал на тему сложности ситуации для всех сторон:

[...] То, что Себ вынужден выбирать между семьёй и игрой, по мнению организации, «неприемлемо, непрофессионально и выставляет киберспорт в плохом свете». [...] Выбор непростой, такой же непростой, как и у PGL, которая не должна отклоняться от правил, так как это будет нечестно уже по отношению к другим игрокам и командам. Нам остаётся только ждать и смотреть.