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OG продолжит выступление в отборочных к TI — капитан Себ вернулся после родов жены

OG продолжит выступление в отборочных к TI — капитан Себ вернулся после родов жены
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Команда OG не будет дисквалифицирована с отборочных на The International 2024 по Dota 2 — капитан состава Себастьян Ceb Дебс успел воссоединиться со своим коллективом после вынужденного отсутствия по семейным обстоятельствам.

Информация об этом появилась в социальных сетях клуба. Представители киберспортивной организации опубликовали следующий пост:

Дорогие друзья, кажется, что босс сегодня всё-таки выступит. Мы отыграем эту серию!

Киберспортсмен мог пропустить матч своей команды, так как он присутствовал на рождении своего первого ребёнка. Из-за этого коллектив мог быть дисквалифицирован с соревнования.

Однако, по словам представителей сообщества, роды прошли хорошо, и Себастьян, успев поддержать жену, вернулся к своей команде. Благодаря этому OG выступит в полном составе в матче на вылет против NAVI Junior, который начнётся в 11:00 по московскому времени.

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