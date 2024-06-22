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Второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве» — когда выйдет, кто сыграет, актёры, синопсис

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлили на второй сезон
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Кинокомпания «Медиаслово» объявила о продлении сериала «Постучись в мою дверь в Москве» на второй сезон. Соответствующий анонс состоялся на фестивале «Пилот», о чём сообщает «Кинопоиск». У продолжения пока нет даты выхода, но оно наверняка выйдет уже в 2025 году.

«Постучись в мою дверь в Москве» — российская адаптация популярного турецкого шоу. Проект рассказывает о круглой отличнице, которая вылетела с последнего курса университета из-за того, что её именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Девушка решает отомстить владельцу компании – молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Их знакомство оборачивается неожиданностью: Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы тот смог вернуть свою бывшую.

Первый сезон шоу выходил с 12 февраля по 23 мая 2024 года. Главные роли в сериале исполнили Никита Волков и Лиана Гриба. В российском ремейке турецкого хита также появились Марина Кравец из Comedy Club и телеведущий Саша Стоун.

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