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«Он может стать капитаном»: Джейм — об Электронике в составе Virtus.pro по CS2

Капитан Virtus.pro Джами Jame Али в интервью для YouTube-канала BetBoom Esports рассказал, как присоединение Дениса electroNic Шарипова повлияло на состав «медведей».

Капитан VP признался, что на данный момент он пока не нашёл общий язык с новым игроком коллектива:

Как игрок он на тир-1 уровне, вопросов во время игры к нему нет. Не буду лукавить, не скажу, что мы супердрузья. Мы вообще с разных планет, с разными мировоззрениями. Но мы пытаемся найти общий язык, потому что, не найдя его, мы никогда не построим команду, которая будет претендовать на титулы.

Также Джейм сообщил, что есть вариант развития событий, при котором Электроник займёт позицию капитана в Virtus.pro:

Он пришёл, и мы поняли, что уже не сможем играть по нашей системе. Тут надо либо делать симбиоз, либо нам перестраиваться на его лад, потому что он человек с голосом, который не может просто молчать. С одной стороны, да, [мне это как капитану мешает], но с другой стороны, я снайпер, и это мне облегчает работу. Нужно найти баланс. [Есть вариант, что он станет капитаном?] Варианты такие есть. Есть всякие варианты вообще. Он может стать капитаном. Кто-то другой может.

Киберспортсмен Денис electroNic Шарипов присоединился к российской Virtus.pro 15 апреля 2024 года.