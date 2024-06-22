Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки готов сыграть в финале «Пацанов»

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Недавно звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки дал интервью журналистам издания Deadline. В ходе разговора он заявил, что готов сыграть в финальном сезоне «Пацанов» после первого же звонка создателя шоу Эрика Крипке.

По словам Падалеки, он неразрывно связан с шоураннером проекта. Крипке также ответственен за создание сериала «Сверхъестественное».

На данный момент я хочу работать только над теми проектами, которые мне искренне интересны, или с людьми, которые мне действительно небезразличны. Я неразрывно связан с Эриком [Крипком]. Достаточно всего одного звонка от него, чтобы я спросил: «Хорошо, когда мне вылетать?»

Четвёртый сезон «Пацанов» стартовал 13 июня вместе с тремя эпизодами. Вступление получило скорее негативные отзывы от аудитории — многие фанаты раскритиковали создателей шоу за упор в политическую повестку и личные проблемы персонажей.

Сроки выхода финального сезона пока не раскрываются.