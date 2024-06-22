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Sony ищет исполнителя главной роли в фильме про Майлза Моралеса — инсайдер

Sony ищет исполнителя главной роли в фильме про Майлза Моралеса — инсайдер
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Недавно информатор Джефф Снайдер провёл на своём канале очередной стрим. В ходе трансляции инсайдер заявил, что Sony уже начала искать исполнителя главной роли в фильме про Майлза Моралеса.

Сама компания пока данную информацию официально не подтверждала. Также Снайдер не раскрыл, каких претендентов компания успела рассмотреть.

Видео доступно на YouTube-канале John Rocha. Права на видео принадлежат John Rocha.

Ранее другие инсайдеры сообщали, что картина выйдет когда-нибудь в будущем после выхода ещё двух проектов про Человека-паука. Сначала планируется выпустить продолжение мультфильма «Через вселенные», а затем – «Человека-паука 4» с Томом Холландом.

Детали сюжета, дата выхода и другие подробности ленты ещё неизвестны.

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