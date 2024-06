«Ужасная оптимизация»: как геймеры встретили аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring

21 июня состоялся релиз Shadow of the Erdtree — первого и единственного дополнения для Elden RIng. Изначально в Steam у аддона было 95% положительных пользовательских отзывов, однако на момент написания материала данное число снизилось до 64%.

Больше всего игроки жалуются на плохую оптимизацию, сломанный баланс и повторяющихся из основной игры боссов.

Отрывки из негативных отзывов

В текущем состоянии я не могу рекомендовать DLC.

Проблемы с производительностью и балансом слишком ярко выражены.

Это DLC сплошное разочарование.

Мне очень хочется, чтобы это DLC понравилось, но представленные битвы с рядовыми врагами и боссами — худшие во всей игре.

Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. На полное прохождение дополнения уйдёт около 30 часов.