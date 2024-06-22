Мелодрама «Сладкая жизнь» получит новый сезон — спустя 10 лет

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В ходе деловой программы фестиваля «Пилот» стало известно, что мелодраматический сериал «Сладкая жизнь» получит новый сезон. Действия продолжения развернутся спустя 10 лет после событий третьего сезона. Все прежние актёры вернутся к своим ролям.

«Сладкая жизнь» рассказывает о шестерых успешных 30-летних москвичах, чья жизнь меняется с появлением в их жизни Саши – матери-одиночки из Перми, зарабатывающей на жизнь в ночном клубе танцами go-go.

В актёрский состав шоу вошли Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Мария Шумакова, Роман Маякин, Антон Денисенко, Эдуард Мацаберидзе, Анатолий Горячев, Сергей Юшкевич и другие. Режиссёрами выступили Андрей Джунковский и Давид Кочаров.

Дата премьеры четвёртого сезона «Сладкой жизни» пока не раскрывается.