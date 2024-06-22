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Владельцы iPhone из Евросоюза не сразу получат доступ к ИИ-функциям iOS 18

Владельцы iPhone из Евросоюза не сразу получат доступ к ИИ-функциям iOS 18
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В начале июня корпорация Apple анонсировала iOS 18 — новую версию операционной системы для iPhone. Ко всему прочему, производитель представил ряд функций на основе искусственного интеллекта. Новые опции будут влиять как на работу голосового помощника Siri, так и на работу других встроенных приложений.

Журналисты издания Financial Times сообщили, что владельцы iPhone из стран Евросоюза не сразу смогут получить доступ к функциям Apple Intelligence. Всё дело в законе о цифровых рынках, который был принят в 2022 году.

Он обязывает технологические корпорации предоставлять сторонним разработчикам доступ к «основным технологиям» и запрещает ограничивать способы оплаты. По этой же причине клиенты из ЕС не сразу получат функции для дублирования экрана iPhone на Mac, а также совместного просмотра и прослушивания контента SharePlay.

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