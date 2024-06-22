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Владимир Путин подписал закон о быстрой блокировке зеркал пиратских сайтов

Владимир Путин подписал закон о быстрой блокировке зеркал пиратских сайтов
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Пару дней назад Совет Федерации одобрил закон, ускоряющий процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Теперь соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Текст закона был опубликован на официальном портале правовой информации. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке. После подписания Роскомнадзор обзавёлся полномочиями Минцифры, поэтому может ограничивать доступ к зеркалам запрещённых пиратских сайтов в течение двух дней.

Помимо этого, закон также предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных. Отметим, что закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.

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