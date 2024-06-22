В Fortnite добавят капитана Джека Воробья и Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря»

Датамайнеры продолжают изучать файлы Fortnite. В этот раз энтузиасты нашли во «внутренностях» королевской битвы облики капитана Джека Воробья и Дейви Джонса из серии фильмов «Пираты Карибского моря» — герой Джонни Деппа даже получит LEGO-версию скина.

Ко всему прочему, датаманейры откопали новые эмоции, кирку в виде пиратской шпаги, графити и другие тематические предметы. Вероятно, весь этот контент разработчики из Epic Games добавят в одном из следующих обновлений или проведут специальный ивент.

Напомним, ранее в Fortnite Festival стартовал четвёртый сезон, посвящённый Metallica. Концерты рок-группы будут проходить в игре вплоть до 24 июня.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

Те самые скины

Фото: Epic Games