OG уступила «молодёжке» NAVI и покинула отборочные на The International 2024 по Dota 2

Европейская команда OG потерпела поражение в нижней сетке отборочных на главный турнир года по Dota 2 The International 2024 и покинула соревнование.
Коллектив под руководством Себастьяна Ceb Дебса уступил молодёжному составу украинской организации Natus Vincere по Dota 2 со счётом 0:2 и лишился шанса продолжить борьбу за слот на главном турнире года по «Доте» в рамках западноевропейской закрытой квалификации на The International 2024.
Состав OG по Dota 2:
- Энцо Timado Гианоли;
- Божидар bzm Богданов;
- Адриан Wisper Сеспедес Доблес;
- Мэтью Ari Уокер;
- Себастьян Ceb Дебс;
- Михаил Misha Агатов (тренер).
Закрытые квалификации в Западной Европе на The International 2024 по Dota 2 проходят в онлайн-формате с 19 по 23 июня 2024 года. В рамках отборочных 12 команд сражаются за два слота на главном турнире года по «Доте».