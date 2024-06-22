OG уступила «молодёжке» NAVI и покинула отборочные на The International 2024 по Dota 2

Европейская команда OG потерпела поражение в нижней сетке отборочных на главный турнир года по Dota 2 The International 2024 и покинула соревнование.

Коллектив под руководством Себастьяна Ceb Дебса уступил молодёжному составу украинской организации Natus Vincere по Dota 2 со счётом 0:2 и лишился шанса продолжить борьбу за слот на главном турнире года по «Доте» в рамках западноевропейской закрытой квалификации на The International 2024.

Состав OG по Dota 2:

Энцо Timado Гианоли; Божидар bzm Богданов; Адриан Wisper Сеспедес Доблес; Мэтью Ari Уокер; Себастьян Ceb Дебс;

Михаил Misha Агатов (тренер).

Закрытые квалификации в Западной Европе на The International 2024 по Dota 2 проходят в онлайн-формате с 19 по 23 июня 2024 года. В рамках отборочных 12 команд сражаются за два слота на главном турнире года по «Доте».