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OG уступила «молодёжке» NAVI и покинула отборочные на The International 2024 по Dota 2

OG уступила «молодёжке» NAVI и покинула отборочные на The International 2024 по Dota 2
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Европейская команда OG потерпела поражение в нижней сетке отборочных на главный турнир года по Dota 2 The International 2024 и покинула соревнование.

Коллектив под руководством Себастьяна Ceb Дебса уступил молодёжному составу украинской организации Natus Vincere по Dota 2 со счётом 0:2 и лишился шанса продолжить борьбу за слот на главном турнире года по «Доте» в рамках западноевропейской закрытой квалификации на The International 2024.

Состав OG по Dota 2:

  1. Энцо Timado Гианоли;
  2. Божидар bzm Богданов;
  3. Адриан Wisper Сеспедес Доблес;
  4. Мэтью Ari Уокер;
  5. Себастьян Ceb Дебс;
  • Михаил Misha Агатов (тренер).

Закрытые квалификации в Западной Европе на The International 2024 по Dota 2 проходят в онлайн-формате с 19 по 23 июня 2024 года. В рамках отборочных 12 команд сражаются за два слота на главном турнире года по «Доте».

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