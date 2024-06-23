В фильме ужасов «Чужой: Ромул» будет минимум спецэффектов

Недавно режиссёр фильма ужасов «Чужой: Ромул» Федерико Альварес («Не дыши») раскрыл новые подробности ленты. По словам постановщика, в его будущей картине будет минимум спецэффектов — никаких зелёных экранов и совсем немного компьютерной графики.

Если что-то можно реализовать на практике, то это будет именно так и сделано. Фильмы со спецэффектами вызывают у зрителей примерно такую реакцию: «Ух ты, я не могу поверить, что вижу это!» И кажется, что многие фильмы сейчас делают основной упор именно на это.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в кинотеатрах по всему миру состоится 16 августа.