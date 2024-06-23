ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Крис Пайн верит, что «Подземелья и драконы» получат продолжение

Актёр Крис Пайн верит, что «Подземелья и драконы» получат продолжение
Комментарии

Недавно актёр Крис Пайн, звезда приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», пообщался с журналистами издания Agents of Fandom. В ходе разговора Пайн заявил, что у продолжения картины есть большой шанс выйти.

Если они смогут найти способ сделать сиквел успешным с финансовой точки зрения, то обязательно это сделают.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».

Напомним, лента вышла в прокат весной 2023 года и собрала чуть больше $ 200 млн.

Материалы по теме
Начались съёмки продолжения сериала Сергея Жукова «Плакса»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android